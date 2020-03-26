Рост безработицы в США побил все рекорды

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В США зарегистрирован рекордный за всю историю рост безработицы. Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.

Предыдущий максимум — плюс 695 тысяч за неделю — был зарегистрирован в октябре 1982 года. Таким образом, нынешний результат побил предыдущий рекорд в 4,3 раза.

Число безработных в США выросло до 3,283 миллиона. Как отмечают в Минтруда, этот результат связан с распространением коронавируса.

В то же время по результатам недели, завершившейся 14 марта, число получающих пособие по безработице в США увеличилось на 101 тысячу, достигнув 1,803 миллиона. Это максимальный показатель за последние два года, с апреля 2018-го.

Данные по безработице, вопреки ожиданиям аналитиков, не напугали рынок. После начала торгов основные биржевые индексы США, S&P 500, Dow Jones и NASDAQ растут в пределах 4-5 процентов.

Ранее эксперты некоммерческой вашингтонской организации «Институт экономической политики» (Economic Policy Institute) предположили, что к лету рабочие места в США могут потерять 14 миллионов человек.