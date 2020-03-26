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В Италии 101-летний мужчина вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky TG24.

Известно, что итальянца выписали из больницы в курортном городе Римини. Пожилой мужчина был госпитализирован на прошлой неделе. Местные власти отметили, что это стало настоящей позитивной историей для всего медицинского персонала, и назвали этот случай «надеждой на будущее».

25 марта сообщалось, что в Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека, а общее число жертв превысило семь тысяч. Всего с момента начала эпидемии скончались 7503 человек, заболел — 74 386. Страна находится на первом месте среди всех стран по числу погибших от коронавируса.

По последним данным, в мире выявлено свыше 493 тысячи инфицированных коронавирусом; 22 тысячи человек погибли, 118 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.