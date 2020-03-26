У певца Льва Лещенко подтвержден коронавирус

У народного артиста России Льва Лещенко диагностировали коронавирус. Об этом сообщают осведомленные журналисты. Состояние артиста оценивается как стабильное. Накануне Лещенко перевели в реанимацию, у него началась двусторонняя пневмония.

Состояние здоровья Льва Лещенко сегодня, 26 марта 2020

У звезды советской и российской эстрады, певца Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирус COVID-19.

Не так давно артист оказался госпитализирован с двусторонним воспалением легких. К сожалению, результаты сделанного теста на коронавирус оказались положительными. Медики оценивают состояние певца как крайне тяжелое.

Отметим, что Лещенко гастролировал по Америке и Канаде. Возможно, он подхватил опасную инфекцию за границей. 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

23 марта 78-летний Лещенко вместе с женой Ириной легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где содержат пациентов с подозрением на коронавирус. Перед госпитализацией певец вернулся с гастролей из Канады и США. О состоянии здоровья супруги Лещенко не сообщается.