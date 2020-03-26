Борис Акунин заразился коронавирусом

Об этом он сам написал в фейсбуке.

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он сам написал в фейсбуке.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — рассказал Акунин.

63-летний писатель не уточнил, в каком сейчас находится состоянии, но подчеркнул, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».

С 2014 года Чхартишвили проживает с семьёй в Лондоне. Писатель известен своей активной гражданской позицией. Он неоднократно выступал на митингах с критикой российской власти.

Акунин — один из самых популярных писателей в России. Его книги в электронном варианте являются самыми продаваемыми в стране за последнее десятилетие. Акунин получил широкую известность благодаря своей серии романов о приключениях сыщика Эраста Фандорина, среди них — «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник», «Левиафан» и другие.