США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

«Новый «указ» России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и наделение такими правам только россиян просто усиливает основу для международных санкций», – заявили американские дипломаты.

Ранее Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей.

В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и Антону Кориневичу, так называемому «постоянному представителю президенту Украины в АРК».

В тексте запроса он попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».