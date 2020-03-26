СМИ: в Кремле оценили готовность помочь Украине с коронавирусом

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Вопрос помощи Украине в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть рассмотрен после того, как она озвучит России свои потребности, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Издание отметило, что на фоне пандемии коронавируса на Украине возник дефицит средств защиты, дезинфекции и других медицинских товаров, из-за чего стране пришлось начать закупки этих товаров в Китае.

«Чтобы рассмотреть вопрос от оказании помощи, нужно, чтобы украинская сторона так или иначе озвучила России свои потребности. До сих пор никто ничего нам не говорил», – сообщили изданию в пресс-службе российского президента.

Ранее Минздрав Украины сообщал о 156 зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в стране.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине на месяц ввели режим ЧС из-за COVID-19.