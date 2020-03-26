Audi отзывает около 250 автомобилей в России

Немецкая компания Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8. Из-за риска возможного растрескивания спинки переднего сиденья на сервис отправятся 246 автомобилей, реализованных с 2019 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, является риск возникновения трещин на поперечине спинки переднего сиденья, которые могут повредить жгут проводов в левом сиденье.

В рамках сервисной акции ООО «Фольксваген Груп Рус» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно проверить и, при необходимости, заменить раму спинки левого сиденья.

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта. Письменное уведомление о ней будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.