Geely в России оснастит кроссовер Coolray защитой от вирусов

Новый кроссовер Geely Coolray, который только на днях вышел в продажу в России, начнут оснащать высокоэффективным салонным фильтром стандарта CN95. Отфильтровывая из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона, он не пропускает в салон ни бактерий, ни вирусов.

Фильтрующий элемент сертифицирован по стандарту CATARC CN95, согласно которому он улавливает 95% частиц размером меньше 0,3 микрон — например, сигаретный дым, пыль, бактерии. Угольный фильтр, в свою очередь, поглощает запахи, удаляет формальдегиды и аллергены, эффективно борется с грибком, кишечной палочкой и золотистым стафилококком.



Интерьер Geely Coolray. Фото Geely



Интерьер Geely Coolray. Фото Geely

Как сообщали «Автоновости дня», кроссовер Coolray доступен для заказа в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Sport – по цене от 1 289 999 рублей. Машины в базовой версии Comfort, чья стоимость пока неизвестна, приедут в Россию позже.

Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, кому досталась новая бензиновая «турботройка», созданная вместе с Volvo. Для нашего рынка этот мотор дефорсировали со 177 лошадиных сил до налоговыгодных 150-ти, «подружив» его с современным 7-ступенчатым «роботом» собственной разработки.