В России подорожали автомобили Peugeot

Как сообщали «Автоновости дня», французский Peugeot повысил цены на все свои модели в России. Подорожание коснулось седана Peugeot 408, а также кроссоверов Peugeot 3008 и Peugeot 5008 2019 и 2020 годов выпуска.

Все комплектации седана Peugeot 408 2019 года выпуска подорожали на 150 тыс. рублей (на 12,5-15%), а 2020 года – на 50-60 тыс. рублей или 4,5%-5,1% от прежних цен. А вот у кроссоверов Peugeot 5008 и 3008, в отличие от седана, вне зависимости от года производства прибавка одинаковая – от 50 до 280 тыс. рублей (на 2,0-14,7%) и от 60 до 290 тыс. рублей (на 2,9-15,8%) соответственно.

Таким образом, новые цены на автомобили Peugeot в России выглядят следующим образом:

Бензиновый Peugeot 408– от 1 149 000 до 1 349 000 рублей; дизельный – 1 258 000 рублей; Бензиновый Peugeot 3008 – от 1 859 000 до 2 239 000 рублей; дизельный – от 2 109 000 до 2 359 000 рублей; Бензиновый Peugeot 5008– от 2 179 000 до 2 459 000 рублей; дизельный – от 2 299 000 до 2 579 000 рублей.

Получается, что это текущее подорожание моделей Peugeot на российском рынке – третье в 2020 году. Ранее их цены менялись в начале и в конце января.