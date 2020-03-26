Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

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Вакцину против коронавируса начали тестировать в России
В России стартовали испытания вакцины против коронавируса. Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, который был взят из материала от пациента с COVID-19. Генетические данные...
Создан тест на коронавирус с точностью 100% и результатом за 30 минут
Тест разработали эпидемиологи Оксфорда. Использование ими новой методики позволило втрое сократить время, необходимое на проведение теста. При этом он выявляет больных на более...
Очень опасны: ученые рассказали, почему нельзя есть суши
Ученые из Вашингтонского университета заявили, что за последние 37 лет количество паразитов в рыбе увеличилось в 283 раза, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Во время исследования...
Неожиданные симптомы коронавируса: девушка потеряла слух, вкус и обоняние
Джулия Бускалья, учащаяся Университета штата Нью-Йорк, даже представить не могла, чем закончится её поездка во Флоренцию по программе обмена студентами. По словам 20-летней...
Пять кубометров спиленных деревьев прорубили жителю Алтайского края дорогу колонию три года
Заринский районный суд приговорил мужчину к 3 годам колонии за спил берез объемом более 5 куб. м. Суровость наказания объясняется тем, что ранее он...