Власти запоздало заметили алтайском городе обошедшую карантин француженку

Прибывшая из-за границы француженка около недели гуляла по Камню-на-Оби, прежде чем о ней узнали власти. На режим самоизоляции женщину перевели только спустя неделю после прибытия – в это время ее заметили на улице горожане, которые уже встречались с женщиной во время ее прошлых приездов. О ситуации сообщают «Каменские известия».

Мадам Джоан, как в издании называют виновницу переполоха, довольно давно останавливается в центральной гостинице Камня-на-Оби между путешествиями, а потому ее прибытие не вызвало ни у кого из сотрудников настороженности – персонал решил, что женщина уже прошла все карантинные мероприятия, связанные с коронавирусом, в том числе 14-дневную изоляцию. Однако француженка около недели свободно передвигалась по городу, а местным властям стало известно о ее прибытии только 23 марта.

В районной администрации рассказали, что как только узнали об инциденте, провели оперативное совещание с участием медиков, полицейских и сотрудников Роспотребнадзора. После этого туристку изолировали до окончания 14-дневного срока карантина. Главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко заверила, что у иностранки уже взяли анализы на коронавирусную инфекцию. 26 марта стало известно, что диагноз не подтвердился: француженка не представляет угрозы.

Остается невыясненным вопрос, как ей удалось пробраться незамеченной на территорию РФ и не пройти через обязательный карантин. Это правило было установлено постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой, но в данном случае им по какой-то причине пренебрегли. Также остается неясным, понесут ли виновники инцидента ответственность за свое попустительство. Между тем упомянем, что на территории Алтайского края до сих пор действует режим повышенной готовности в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, и до настоящего момента ни одного случая заболевания ею в регионе не было выявлено.