Шансы на проведение отложенного Тура Фландрии-2020 минимальны

Федерация велоспорта Бельгии приняла решение продлить велосезон до 31 октября, чтобы иметь возможность провести гонки, отложенные весной из-за коронавируса.

Однако, шансы провести осенью Монумент велоспорта – Тур Фландрии, который должен был пройти 5 апреля, минимальны. Об этом в интервью Sporza.be сказал мэр города Клуисбергена (Kluisbergen) Филипп Виллеке (Philippe Willequet). Ключевой подъём Тура Фландрии – Ауде Кваремонт находится на территории этого города.

Мэр Клуисбергена: «Предсказать никто не может. Давайте сначала посмотрим, как будет развиваться ситуация с вирусом, а затем будем двигаться шаг за шагом, если это будет необходимо. Но я думаю, что Тур Фландрии в этом сезоне и в этом году пропал.

Организовать гонку в октябре невозможно. И даже работа была продолжена, гонка будет не похожа на предыдущие выпуски. Когда мы говорим о Туре Фландрии, мы говорим о месяцах подготовки. Организация, полиция, сигнальщики, всё должно быть подготовлено идеально. Назначение новой даты означает, что на подготовку остаётся всего несколько месяцев, что довольно сложно. И если бы даже в итоге оказалось возможным провести гонку, она не сможет проходить в её привычной форме. Считаю, что в такой гонке изменения должны быть минимальны или даже исключены».

Мэр Клуисбергена считает, что отмена Тура Фландрии в этом году в свете ситуации с коронавирусом неизбежна: «У нас особенная связь с велогонками. Мне очень жаль энтузиастов и организаторов. Они потратили много времени, денег и усилий. В день, когда проводится Тур Фландрии, у нас на улицах больше людей, чем жителей Клуисбергена, я уже не говорю об энтузиастах всех видов спорта на велосипедах, а так же тех, кто приходит пешком. Для Клуисбергена это очень важный день, а теперь всего этого не будет»