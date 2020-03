Мировая премьера нового фильма о Чудо-женщине отложена из-за коронавируса

Студия Warner Bros приняла решение перенести премьеру нового фильма о Чудо-женщине 'Wonder Woman 1984' с июня на август в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила режиссер картины Пэтти Дженкинс. Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. В начале января сервис по продаже билетов Fandango поставил ленту на первое место в рейтинге самых ожидаемых фильмов в 2020 году.

«Мы сняли 'Wonder Woman 1984' для большого экрана, и я верю в силу кинематографа. В этот ужасный период, когда владельцы кинотеатров, как и многие другие, переживают тяжелые времена, мы рады перенести премьеру нашего фильма на 14 августа 2020 года», – написала Дженкинс в Twitter.

Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот. Недавно она записала домашний клип с новой версией песни Imagine Джона Леннона, чтобы поддержать всех, кто находится сейчас на карантине. к ней присоединились Натали Портман, Уилл Феррелл, Джейми Дорнан, Эми Адамс, Марк Руффало, Зои Кравиц, Линда Картер, Эшли Бенсон, Нора Джонс, Джимми Фэллон, Кара Делевинь и другие актеры, модели и музыканты. Видео, которое было опубликовано 19 марта на странице Галь в Instagram, просмотрели почти 9 миллионов человек.

'Wonder Woman 1984' – супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс.

Первый фильм из серии о Чудо-женщине с одноименным названием вышел в 2017 году и показал пятый лучший старт в США, заработав более 100 миллионов в прокате в первый уик-энд 'Wonder Woman' стал самым кассовым игровым фильмом, поставленным женщиной-режиссёром и уступает по сборам только мультфильму 'Frozen', снятому режиссёром Дженнифер Ли (в дуэте с Крисом Баком).

Режиссёр Пэтти Дженкинс недавно сообщила, что у неё уже имеются идеи для третьего фильма о Чудо-женщине, при этом она более не хочет возвращать действия фильма в прошлое.

Wonder Woman 1984 – стал девятым фильмом так называемой «Расширенной вселенной DC» (англ. DC Extended Universe) – медиафраншизы, основанная на комиксах издательства DC Comics и разработанная кинокомпанией Warner Bros. Pictures. На данный момент вышло восемь фильмов серии – 'Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice', 'Suicide Squad, Wonder Woman', 'Justice League', 'Aquaman', 'Shazam!' и 'Harley Quinn: Birds of Prey'. Warner Bros. Pictures планирует снять ещё двадцать один фильм серии с соединением сюжета, но с разными героями, которые будут иногда пересекаться между собой.