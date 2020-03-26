Индекс доверия в области промышленности в Турции падает, так как COVID-19 бьёт по объёму производства

Скорректированный на сезонность индекс доверия в стране снизился до 98,6 пункта в марте со 106,7 пункта в феврале, сообщил в среду Центральный банк. Снижение на 8,1 пункта превзошло падение на 5,2 пункта в августе 2018 года и падение на 5,9 пункта в сентябре того же года.

Отметим, что случаи заболевания коронавирусом в Турции резко возросли с тех пор, как 11 марта республика сообщила о первом случае заболевания. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что во вторник умерло ещё семь человек, и объявил о 343 новых случаях заболевания, увеличив общее число до 1872.

Ожидания производителей относительно общей деловой ситуации снизились до 87,9 пункта с 103,4, сообщил Центральный банк. Прогноз по объёму выпуска продукции в течение следующих трёх месяцев снизился до 101,7 с 120,1. Расходы на инвестиции в основной капитал снизились с 105,9 — до 99,7%.

Напомним, что любое значение ниже 100 пунктов отражает пессимизм.