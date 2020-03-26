Дети бросили старого отца с запиской в кармане возле челябинской больницы

В Челябинской области родственники привезли пожилого мужчину в другой город и оставили на улице с запиской в кармане. Прохожие вызвали скорую, которая отвезла старика в больницу города Чебаркуля, сообщается в паблике «Типичный Чебаркуль» во «ВКонтакте».

«Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых», — говорится в записке.

Сам пенсионер, которому на вид лет 70, с трудом разговаривает и ходит. Врачи выяснили, что его зовут Василий, и нашли при нем документы с пропиской в городе Верхний Уфалей.

Мужчину накормили и напоили чаем, положили на кушетку возле приемного покоя. Там он пролежал около суток, после чего его отправили в психдиспансер на временное проживание. Полиция начала поиски родственников и знакомых старика.

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