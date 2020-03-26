Де на Волині встановлять карантинні пости. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

Через надзвичайну ситуацію на території Волинської області та у Луцьку облаштують карантинні пости на в’їздах та виїздах в місто і на територію області.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Загалом на Волині планують встановити 17 таких пунктів, на яких чергуватимуть медичні працівники, поліцейські та ДСНСники. Карантинні пости встановлять, аби не допустити ввезення людей на територію області, контролювати дотримання вимоги щодо скасування пасажирських перевезень та максимально припинити переміщення людей в межах області

На в’їздах та виїздах в область пункти встановлять за такими адресами:

— Горохівський район, село Журавники автодорога М-17, 71 кілометр + 300 метрів;

— Горохівський район, місто Берестечко перехрестя вулиць Незалежності та Л. Українки;

— Ківерцівський район, автодорога № О 030533, 80 метрів від перехрестя з дорогою № Т 1817;

— Ківерцівський район, стаціонарний пост «Цумань», автодорога Н-22, 127 км + 700 метрів;

— Любешівський район, село Бережна Воля, автодорога № О 030958, 10 кілометрів;

— Маневицький район, автодорога М 07, 353 кілометри + 800 метрів;

— Луцький район, село Крупа, перехрестя автодороги М-19, 167 кілометрів + 500 метрів та автодороги в напрямку аеродрому;

— Іваничівский район, село Литовеж, автодорога Р-15, 89 кілометрів + 500 метрів.

На в`їздах та виїздах із Луцька розмістять 9 пунктів:

— Вулиця Володимирська, 1а, поблизу АЗС «WOG»;

— с. Зміїнець, вулиця Луцька, 2а, біля відділення «Нової Пошти № 1»;

— перехрестя вулиць Героїв УПА та Селищної (в напрямку села Жидичин);

— вул. Ківерцівська, 1 (АЗС «УкрПетроль»);

— вул. Рівненська, 2 (АЗС «УкрПетроль»);

— вул. Дубнівська (кільце);

— с. Рованці (поворот на с. Боратин);

— вул. Мамсурова, 10 (КХП-2);

— вул. Львівська (перехрестя дороги H-17, с.Вересневе).