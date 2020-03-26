Власти РТ закрывают все кинотеатры, фитнес-центры и игровые комнаты

С четверга, 26 марта, в Татарстане приостанавливается работа кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, плавательных бассейнов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Об этом говорится в постановлении кабинета министров РТ за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина.

Правительство РТ внесло изменения в постановление от 19 марта №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

«Приостановить с 26 марта 2020 года на территории Республики Татарстан деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций», — в частности, сказано в документе.

Постановление вступило в силу.

Сегодня стало известно, что в Татарстане выявлены три новых случаях заражения COVID-19. Двое заболевших находятся в инфекционной больнице Казани, еще один — в Набережных Челнах. Всего в России зарегистрировано 840 случаев заболевания новым коронавирусом, в том числе 182 случая — за последние сутки. 38 человек выздоровели, 2 умерли. Жесткие ограничения из-за COVID-19 вводятся в Москве.