О еще двух китайских столицах

Share Tweet Share Share Email Comments«К 2000 году Нанкин превратится в один из красивейших городов Китая. Сиань еще преподнесет миру не одну археологическую сенсацию» (Из бесед в городских народных правительствах Нанкина и Сианя)

Кроме Пекина и Шанхая есть в Китае немало других городов, которые сыграли важную роль в истории этой страны. Это прежде всего ее древние столицы. За многовековую историю в Китае таких столиц было несколько, но Сиань и Нанкин занимают особое место.

В Сиань мы прилетели, когда уже дневная жара спала и на улицах было особенно многолюдно. Распахнулись двери многочисленных магазинчиков, раскинули свои нехитрые торговые ряды кустари, ароматный запах поплыл из дверей многочисленных закусочных.

Сиань славится на весь Китай своими пельменями. Некоторые даже считают, что в этом городе они лучшие в мире. Действительно, в Сиане в приготовлении этого повсеместно любимого в Китае блюда достигли совершенства и утонченности.

Мы тоже не избежали соблазна заглянуть в один из пельменных «храмов», где в меню 120 видов пельменей: с мясом и рыбой, имбирем и креветками, бамбуком и рисом. От одних только названий захватывало дух: «Пельмени из дворца дракона», «Обезьянья голова» и даже «Пельмени в виде шапки молодого чиновника».

Сиань — сегодняшняя столица китайской провинции Шаньси, город, история которого весьма необычна. В течение многих столетий он был столицей сменявших друг друга 11 династий императора. В VIII веке Сиань (тогда он назывался Чанань — «Город вечного спокойствия», или его еще называли «Золотой город, протяженностью в тысячу ли») был одним из крупнейших городов мира.

Это был перевал, где пересекались дороги, которые пролегали между Китаем и странами Европы и Центральной Азии. Именно здесь проходил знаменитый «шелковый путь».

Это был перекресток, где сталкивались различные учения древности — конфуцианство, буддизм, даосизм, ислам.

По дорогам древнего Чананя вереницы рабов шли на строительство Великой Китайской стены. Здесь вспыхивали крестьянские восстания.

В Сиане много памятников, свидетельствующих о его древней истории. В 1974 году Китай облетела весть: обнаружена гробница императора Цинь Шихуана, вернее, подземный город, ведущий к ней, в наличие которого давно перестали верить. А произошло это очень прозаично.

Крестьянин из коммуны «Яньчжай» стал копать колодец на своем поле, которое обрабатывали еще его деды и прадеды. На глубине всего 5 метров он обнаружил прекрасно выполненную из обожженной глины фигуру воина. Начались археологические раскопки, которые показали, что в этом месте находится целая армия таких фигур. Войско, возглавляемое генералами и офицерами, должно было охранять подступы к гробнице Цинь Шихуана. Воины и полководцы, лучники и арбалетчики. Разная одежда; неодинаковые выражения лиц: свирепые, величественные, самодовольные, улыбающиеся. 2200 лет пролежали они в земле. Но время не изменило их. Те же позы и выражения лиц, даже формы причесок, которые им придали древние ваятели. Оружие, которое они держат в руках, не заржавело, а блестит на солнце. Всего, по мнению археологов, таких фигур должно быть около 6 тысяч. Эти фигуры уникальны. Ни одна из них не повторяет другую. Над местом раскопок возвели огромную стеклянную крышу и создали музей, хотя археологические работы продолжаются. Музей производит потрясающее впечатление.

Кто же такой император Цинь Шихуан? В «Записках…» М. Веревкина, изданных в Москве в 1788 году в университетской типографии Новикова, известного русского просветителя, Цинь Шихуан называется «сожигателем книг» и «истребителем учености». Это был один из величайших тиранов в истории Китая. В 221 году до нашей эры император Цинь Шихуан, завоевав шесть соседних царств, создал единую централизованную империю Цинь, осуществил ряд важных реформ в стране. В его руках была сосредоточена вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. Считая культуру, а также образованных и интеллигентных людей как ее носителей подрывными элементами, Цинь Шихуан запретил изучение древней литературы и философии и приказал сжечь находящиеся в частных собраниях книги (за исключением гадательных текстов и книг по земледелию, медицине, фармакологии). Эти меры по ликвидации гуманитарной культуры сопровождались казнью сотен виднейших представителей интеллигенции.

Однако создать империю на монолитном фундаменте всеобщего оболванивания не удалось: всего через несколько лет после смерти Цинь Шихуана страну охватило восстание, и империя распалась.

И хотя прошло с тех пор две с лишним тысячи лет, личность Цинь Шихуана до сих пор волнует умы и является предметом горячих споров в Китае. Хунвейбиновские идеологи воспевали Цинь Шихуана как сильную личность, идеал государственного деятеля, оправдывая тем самым репрессии, жестокость и мракобесие во Время «культурной революции». Сегодня оценки более объективные. Ученые — историки Китая пишут, что он имеет заслуги и столь же большие ошибки и его противоречивая личность еще ждет своих исследователей. Это, конечно, ближе к истине.

Но есть у этой истории и другая сторона, лирическая, что ли. Видимо, тиран не был лишен романтизма. Он мечтал о бессмертии. По его приказу придворные алхимики искали эликсир долголетия. В далекие страны направлялись гонцы на поиски островов бессмертия и ов вечной молодости.

В одной древней китайской хронике отмечается, что по приказу Цинь Шихуана тысячи юношей и девушек 10 лет искали три горы, где обитают бессмертные.

Но, вероятно, слабо веря во все эти затеи, Цинь Шихуан решил взять дело своего бессмертия в собственные руки. 36 лет он посвятил созданию подземного дворца, где бы он жил вечно. Император к концу жизни стал очень подозрительным. Даже человек из его личного окружения, оказавшийся на пути Цинь Шихуана во время его прогулок, мог быть казнен. И в загробной жизни император хотел обезопасить себя от всевозможных неприятностей. Большое войско охраняло подступы к «городу духов».

В начале 1981 года к западу от гробницы археологи обнаружили две бронзовые колесницы, в каждую из которых запряжена четверка бронзовых лошадей. Первые траншеи, прорытые учеными, указывали, что это лишь авангард огромной процессии, состоящей из сотен, если не тысяч, бронзовых колесниц. Специалисты предполагают, что на колесницах восседают фигуры реально существовавших в истории Китая людей: принцев, императриц, евнухов, наложников императора, военачальников и знатных чиновников. Возможно, они украшены драгоценными камнями, изделиями из золота, серебра, нефрита. Во всяком случае, открытия эти трудно переоценить, хотя главные раскопки еще впереди. Ведь сама усыпальница Цинь Шихуана еще не вскрыта.

С именем Цинь Шихуана связано и строительство Великой Китайской стены. Она начала строиться в 215 году до нашей эры и должна была защитить империю от кочевников. В течение многих веков стена достраивалась. В окончательном виде ее длина со всеми ответвлениями составила 6700 километров. Поистине грандиозное сооружение! Сотни тысяч китайцев веками были заняты на строительстве, многие похоронены в стене. Стену иногда называют «самым длинным кладбищем в мире». Не случайно великий китайский писатель Лу Синь назвал ее «великой и ужасной стеной».

Отдельные части стены, в частности под Пекином, хорошо сохранились до наших дней.