15 фотографий, которые показывают, как жизнь в инстаграме отличается от реальности

Share Tweet Share Share Email CommentsТакие вещи, как фильтры, кадрирование и фотошоп, могут сделать вашу жизнь в социальных сетях гораздо гламурнее. А вот что будет, если вас поймают на обмане?

Недавно рэпер Bow Wow разместил фотографию в инстаграм и написал, что он летел на частном самолете. Все было хорошо, пока другой пользователь инстаграм не заметил его в обычном самолёте. В доказательство он выложил фотографию рэпера и бросил весёлый вызов в социальных сетях — #BowWowChallenge. Вызов подхватили тысячи подписчиков в Твиттере. Они загружали фотографии, которые показывают, как волшебный инстаграм может сделать жизнь гламурнее. Глядя на эти кадры главное помнить — истина может оказаться совсем иной!

Недавно рэпер Bow Wow разместил фотографию в инстаграм и написал, что он летел на частном самолете

Всё было хорошо, пока другой пользователь инстаграм не заметил его в обычном самолёте

А фотографию самолёта он просто взял на сайте транспортной компании

Теперь тысячи пользователей подхватили весёлый вызов под тегом #BowWowChallenge. Они размещают свои отфотошопленные фотографии в Твиттер и показывают, как можно сделать жизнь гламурнее с помощью кадрирования и фильтров.

1. Сижу на стадионе

2. Со своим мужчиной

3. Мой алкоголь на сегодня

4. Я наконец-то вставил зубы

5. Время от времени балую себя

6. Мама сказала, что купила мне Macbook

7. Мою свою новую машину

8. Отпуск на Гавайях

9. А у меня новый ноутбук от Apple

10. Вот такие чаевые я вчера оставил официанту в гостинице

11. Вид из пентхауса. Подальше от городской суеты

12. Утро в дороге

13. С любимой

14. Привет!

15. Решил помыть свою тачку