15 фотографий, которые показывают, как жизнь в инстаграме отличается от реальности

Share Tweet Share Share Email CommentsТакие вещи, как фильтры, кадрирование и фотошоп, могут сделать вашу жизнь в социальных сетях гораздо гламурнее. А вот что будет, если вас поймают на обмане?
Недавно рэпер Bow Wow разместил фотографию в инстаграм и написал, что он летел на частном самолете. Все было хорошо, пока другой пользователь инстаграм не заметил его в обычном самолёте. В доказательство он выложил фотографию рэпера и бросил весёлый вызов в социальных сетях — #BowWowChallenge. Вызов подхватили тысячи подписчиков в Твиттере. Они загружали фотографии, которые показывают, как волшебный инстаграм может сделать жизнь гламурнее. Глядя на эти кадры главное помнить — истина может оказаться совсем иной!
Недавно рэпер Bow Wow разместил фотографию в инстаграм и написал, что он летел на частном самолете
Всё было хорошо, пока другой пользователь инстаграм не заметил его в обычном самолёте
А фотографию самолёта он просто взял на сайте транспортной компании
Теперь тысячи пользователей подхватили весёлый вызов под тегом #BowWowChallenge. Они размещают свои отфотошопленные фотографии в Твиттер и показывают, как можно сделать жизнь гламурнее с помощью кадрирования и фильтров.
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