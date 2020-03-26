Его состояние оценивается как крайне тяжелое

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Ранее стало известно, что 78-летний народный артист попал в реанимацию в больнице в московском поселке Коммунарка.

Информацию о положительном результате теста на коронавирус также подтвердил источник Telegram-канала LSHOT. Однако друг артиста Владимир Винокур опроверг эту информацию: по его словам, Лещенко лечится от воспаления легких.

Лещенко приехал в больницу с женой, так как чувствовал недомогание и подозревал коронавирус. Тесты еще делаются. Пока медики диагностировали двустороннее воспаление легких. Как раз из-за этого артиста и перевели в реанимацию. Там он питается кислородом.

Директор артиста Олег Дмитриев отметил, что сначала Лещенко спросил совета у знакомых врачей и друзей. Все ему посоветовали самому поехать в больницу. Он так и сделал.

Напомним, ранее из известных личностей коронавирусом заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью, Ольга Куриленко, Идрис Эльба и др.