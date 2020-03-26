Зеленский публично признался в неспособности управлять государством

Президент Украины Владимир Зеленский, попросив у олигархов взять кураторство над регионами, расписался в неспособности управлять страной. Такое мнение высказал украинский журналист и политолог Сергей Таран.

«Поразительная история: Зеленский попросил у олигархов взять под опеку целые области. Это публичное признание собственной неспособности управлять страной.

Речь идет не только о том, чтобы попросить у олигархов деньги на борьбу с коронавирусом, речь идет о „одалживании“ их организаторских способностей и их менеджеров, потому что, среди тех „новых лиц“, которых Зеленский привел во власть, квалифицированные кадры, оказывается, в остром дефиците…

Занимает не „за так“, конечно, потому что возвращать области после эпидемии, очевидно, никто не будет.

После выборов впервые в истории Украины у одного человека оказалась, фактически, неограниченная власть — парламент, Кабмин, силовые структуры. Бери и действуй! Но ведь нет. При первой опасности — он идет к тем, кого еще недавно называл старой системой и “старыми политиками”. Весна. “Деолигархизация” на марше. Квартал на подтанцовке», — написал Таран на своей странице в соцсети.