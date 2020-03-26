Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости. Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, сообщает в ночь на четверг газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба.

В среду о выводе военного контингента Франции из Ирака сообщило иракское военное командование.

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция (по противодействию группировке ИГ*) приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности особенно с учетом кризиса в области здравоохранения», — цитирует газета коммюнике генштаба.

Таким образом, «Франция решила до нового распоряжения вывезти военнослужащих операции Chammal, расквартированных в Ираке».

Вывод войск начнётся 26 марта.

Коронавирус выявили уже более чем в 170 странах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся превысило 350 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

В России вирусом COVID-19 заразились 658 человек, 29 из них выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

*Террористическая организация, запрещенная в России.