Renault приостановит производство автомобилей в России

Компания Renault готовится к остановке завода Москве, где сейчас собирают модели Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero и их внедорожные версии Stepway. Соответствующее решение уже принято, сроки объявят в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Колёса.ру» со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что причиной приостановки производства станет нехватка запчастей, поставляемых из Европы. Например, дизельные двигатели для Duster и турбомотор для Arkana импортируют из Испании, двухлитровый «атмосферник» – из Франции, а шестиступенчатую «механику» для Arkana – из Румынии.

Впрочем, беда не приходит одна. Новые модели, которые планировалось локализовать на московском заводе Renault уже в этом году, запустят в производство позже. Так что Renault Duster второго поколения и загадочную новинку Nissan (а, может, и Datsun) в любом случае придется подождать.