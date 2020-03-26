За последние 10 дней цены на автомобили повысили 10 брендов

Цены на свои автомобили за последние 10 дней повысили 10 марок из 52 официально представленных на российском рынке. В их числе, как выяснили эксперты «Цена Авто», оказались Nissan, KIA, Renault, Skoda, Honda, Volkswagen, Opel и братья-французы – Peugeot и Citroen.

Так, компания Nissan подняла цены сразу на все свои кроссоверы на 1,1-8,7%. Корейская KIA повысила их на 0,9-2,6%, а узбекский Ravon, который в первой половине месяца снижал цены, теперь «догнал» остальных и добавил к стоимости своих моделей 1,1-5%.

Не стали исключением и «французы»: цены на автомобили Peugeot и Citroen выросли от 3,9% до 15,8%, а более локализованных соотечественники Renault стали дороже на 0,7-2,3%.

Кроме того, повышением цен за последние дни занялись Honda (на 1,8-2,1%), Volkswagen (на 1,5-2,6%), Opel (на 1,9-8,3%) и Skoda, обновившая прайсы у трех своих моделей (на 0,9-5,5%).