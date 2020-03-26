Из-за кризиса в автопроме работы могут лишиться 14 млн человек

Пандемия коронавируса, парализовавшая практически весь европейский автопром, может оставить без работы 14 миллионов человек. Речь идет о тех, кто трудился на заводах, в логистике и в самих дилерских центрах, заявили в Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА).

По словам руководителя АСЕА Эрика-Марка Уитема, отрасль переживает самый глубокий кризис за всю историю. В этой связи он призвал власти стран ЕС оказать дополнительную поддержку автомобильным компаниям, поставщикам запчастей и тем, кто непосредственно продает автомобили – дилерам.

Важность автопромышленности для Европы сложно переоценить – ее совокупный оборот в последнее время составлял 7% ВВП всех стран Евросоюза. Тем не менее, из-за распространения коронавируса свои европейские производства уже приостановили Nissan, Volkswagen, PSA (Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler, Daimler и Renault.

На российские автозаводы пандемия тоже повлияла. Первыми выпуск своих автомобилей приостановят PSA и Volkswagen, а затем, по слухам, то же самое сделают грузовое подразделение Volvo и другие европейские марки.