Неожиданные симптомы коронавируса: девушка потеряла слух, вкус и обоняние

Джулия Бускалья, учащаяся Университета штата Нью-Йорк, даже представить не могла, чем закончится её поездка во Флоренцию по программе обмена студентами. По словам 20-летней девушки, 29 февраля у неё началась лихорадка, а чуть позже – левое ухо начало слышать хуже, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Во время лихорадки голова американки разрывалась, в ушах ощущалась пульсация, а горло будто пылало. Болело абсолютно всё тело, температура повысилась почти до 38°С. На следующие сутки девушка пошла к врачу. «Специалист» сказал ей, что все симптомы указывают на простуду. Интересно, что кашля у Джулии не было. Зато появился другой симптом – потеря слуха. Уже к 3 марта девушка не могла слышать, а также чувствовать вкус и запах. Выделений из носа и кашля не наблюдалось.5 марта девушка уже была дома в США на самоизоляции. Через восемь дней слух и вкус вернулись, но появился мокрый кашель. Тест на коронавирус показал положительный результат. Из этого следует, что симптомы могут отличаться от тех, о которых рассказывают в новостях. Сегодня девушка совершенно здорова, она призывает беречь себя. Если не вы сами, то кто?