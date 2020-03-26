В упавших на Землю метеоритах обнаружили сверхпроводники

Метеориты – это не падающий космический мусор, а источник элементов, которые могут даже не встречаться на Земле. Очередное масштабное открытие связано с обнаружением сверхпроводящих материалов. Интересно, что их нет в недрах нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ранее в метеоритах учёные находили белки, минералы и другие элементы. Космические объекты «собирают» их со всей Солнечной системы. Касательно открытого сверхпроводника: он обладает рядом характеристик, благодаря которым имеет идеальную электропроводность. Уровень сопротивления в материале практически нулевой. Изучение метеоритов было проведено экспертами из Калифорнийского университета в Сан-Диего при помощи микроволновой спектроскопии. Эксперты провели ряд исследований над метеоритами, обнаруженных в 1911 году.Хотя объекты и существенно отличаются, общее в них всё-таки было: в обоих образцах учёные нашли свинец, индий и олово. По словам экспертов, сверхпроводники, скорее всего, формируются в экстремальных условиях космоса при воздействии высоких температур и давления.