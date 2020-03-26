«Газпром» ударил по конкурентам на европейском рынке

Популярные новости
Массивная черная дыра в центре Млечного Пути становится более активной
Ученые из Франции и Бельгии обнаружили, что с августа 2014 по 2017 годы произошло трехразовое увеличение рентгеновских вспышек из черной дыры, находящейся в...
Уходящая традиция семейного и праздничного застолья
В моем детстве большие застолья случались очень часто. Родственники и друзья собирались за столом каждый праздник. Стульев всегда не хватало, их иногда одалживали у...
Жителя Флориды арестовали за кражу 66 рулонов туалетной бумаги
Во Флориде арестовали 31-летнего мужчину за то, что он украл в отеле Marriott 66 рулонов туалетной бумаги, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В полиции сообщили, что...
Военным пенсионерам пообещали повышение пенсий
К федеральному бюджету было выдвинуто предложение проводить повышение выплат с первого января. Разработали эту поправку представители либерально-демократической партии, а вносил ее депутат Шерин. Однако...
Коронавирус изменил сроки весенних каникул у российских школьниклв
В России весенние каникулы школьников продлили до трех недель. Соответствующую информацию недавно предоставил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Учащиеся будут отдыхать с 23 марта...