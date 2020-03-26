В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

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В США число жертв коронавируса выросло в десять раз за три дня
Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 1 тысячу человек, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты...
«Единая Россия» сольет непопулярных депутатов
Рейтинг партии власти ощутимо падает. Администрация президента проводит социологические замеры по одномандатным округам Госдумы, сообщает источник «Блокнота». Исследование выявило, что рейтинг партии «Единая...
Анализ генома показал, что коронавирус может быть «химерой» двух разных вирусов
Share Tweet Share Share Email CommentsУченые все еще продолжают изучать коронавирус и основной тайной остается происхождение данного вируса. В начале зимы 2019 года 27...
Анализы Льва Лещенко проверят на коронавирус
Share Tweet Share Share Email CommentsНародный артист России Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы на Коммунарке, где наблюдаются больные с коронавирусной инфекцией. Об этом...