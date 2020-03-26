Вирусолог рассказала, когда коронавирус перестанет быть опасным

По мнению вирусолога и доктора наук Украины Аллы Мироненко, в ближайшем будущем коронавирус может перестать быть столь опасным. Заболевание, которое сегодня убивает сотни людей ежедневно, способно трансформироваться в обычную простуду без летальных последствий, сообщает портал НОВОСТИ ПЛАНЕТЫ. В Европе вирус только набирает обороты, поэтому о переходе его в безопасную форму говорить пока рано. Острое протекание заболевания в данный момент – биологический закон. Так всегда случается с новыми штаммами, иммунитет людей должен перебороть возбудителя и приспособиться.Адаптация всегда происходит и со стороны вируса: он приспосабливается к человеческому организму и затем не вызывает серьезных симптомов. Имеется и другой вариант развития событий: штамм исчезает на длительное время. Алла Мироненко считает, что развитие будет проходить по первому приведенному пути, то есть люди будут регулярно болеть коронавирусом. SARS-CoV-2 никуда не исчезнет.