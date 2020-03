Манхэттенские адвокаты сообщили о росте количества разводов на фоне коронавируса

За период пандемии, режима карантина и последовавшего за ними финансового кризиса количество разводов в США увеличилось , о чем свидетельствуют адвокаты Манхэттена, объем работы которых стремительно разрастается. Об этом пишет в среду, 25 марта, издание Page Six, приложение к газете The New York Post.

Ведущие специалисты Манхэттена в области семейного права разъяснили: часть супругов не выдерживают столь тесного контакта на ограниченной территории, откуда невозможно выйти, более обеспеченные же используют момент падения доходов, чтобы разорвать брачные узы с минимальными финансовыми потерями. На фоне биржевого кризиса они предрекают стремительное нарастание количества разводящихся богачей.

Специалист по бракоразводным процессам Уильям Д. Зейбел, основатель адвокатской конторы Schulte Roth & Zabel, сообщил в беседе с журналистами: «На прошлой неделе на 50% увеличилось количество обращений от людей, желающих получить представление о бракоразводном процессе. То же самое происходит у моих коллег из других фирм».