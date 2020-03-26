Медперсонал уволенный указами правительства хочет внести свой вклад в борьбу с коронавирусом

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу и глава «Партии будущего» Ахмет Давутоглу также затронули этот вопрос 23 марта, заявив, что страна как никогда нуждается в подготовленном медицинском персонале.

Duvar напоминает, что с 2016 года правительство уволило около 15 тыс. медицинских работников с помощью декретов в период чрезвычайного положения, введённого после неудачной попытки государственного переворота.

Уволенные чиновники здравоохранения теперь говорят, что они хотят внести свой вклад в борьбу Турции со вспышкой вируса.

Одним из таких медицинских работников является практикующий врач Фейит Йылмаз, который был уволен в октябре 2016 года. Йылмаз говорит, что если ему представится такая возможность, он готов сделать всё возможное для общего блага общества.

«Борьба Турецкой медицинской ассоциации и ассоциаций, ставящих борьбу за народ, — это наша борьба. Я всегда буду готов исполнить свой долг, откуда бы ни поступило требование, если оно будет принято на благо народа. Нас уволили несправедливым и незаконным образом. Я не брошусь ни к чьим ногам из-за этого. Но мы будем стоять прямо, чтобы защитить наши права», — сказал Йылмаз изданию.

Мехмет Антмен, глава медицинской палаты южной провинции Мерсин, является ещё одним государственным служащим, который был уволен со своего поста в 2016 году. Он сказал, что многие уволенные ранее врачи и медсёстры готовы вернуться к обязанностям, даже если коронавирус является «очень опасным заболеванием».

«Многие медицинские работники говорят: «У меня высокое кровяное давление, и мне уже за 65 лет, поэтому я не хочу работать». И они правы», — заявил Антмен.

«Если они (государственные чиновники — ред.) предоставят нам средства индивидуальной защиты и примут необходимые меры по охране здоровья, то мы готовы работать в этом направлении», — отметил он, добавив, что число уволенных врачей, которые готовы работать, составляет 3 тыс. 500 человек.

Однако Антмен подчеркнул, что врачи готовы принять эту работу только в том случае, если правительство «защитит их интересы».

Врач, который сейчас работает в частной компании, сказал, что он примет вызов «от имени человечества», и было бы нерационально со стороны государства не использовать уволенный медицинский персонал в таком кризисе.

«Люди, чьи преступления ещё не доказаны, должны быть восстановлены на своих рабочих местах», — сказал доктор, который захотел остаться анонимным. Он сказал, что готов даже работать бесплатно, если это позволит его нынешнее рабочее время.

«Например, если бы они (правительственные чиновники — ред.) сказали мне: «Вы сейчас работаете восемь часов на своей нынешней работе, но не могли бы вы прийти и работать на нас восемь часов позже вечером?» — тогда я пришёл бы с радостью. От имени человечества я могу отдать всё своё личное время государству», — заявил он.