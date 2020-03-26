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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/373/12564373/Depositphotos_61528637_l-2015-pic905-895x505-22787.jpg" alt="Правительство поручило федеральным органам власти перейти на удаленку" /></p> <p>

Правительство России поручило федеральным органам власти с 27 марта перевести на дистанционный формат работы максимум сотрудников из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте Кабмина документа.

Отмечается, что необходимо создать условия для «бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти».

Также органы должны отправить в правительство данные о переведенных на удаленку и о количестве беременных, женщин с детьми младше 14 лет и работников старше 60 лет.

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