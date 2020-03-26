Почему чеснок опасно давать детям?

Share Tweet Share Share Email CommentsЧеснок имеет массу полезных свойств. Он поддерживает сердце, снижает риск рака и инсульта, снимает воспаления, облегчает состояние при диабете, уменьшает боль и отеки при артритах. Казалось бы, употреблять его следует как можно чаще. Однако для детей он может быть опасен. И вот почему.

О пользе чеснока

В чесноке, конечно, содержится множество полезных веществ. Это прекрасный биостимулятор, он положительно воздействует на общий тонус организма, активизирует мозговые клетки. Достаточно съесть один зубчик чеснока, чтобы вывести из организма токсичные металлы — свинец, ртуть, кадмий. Его рекомендуется принимать для профилактики простуды и гриппа, а также он хорошо лечит ОРЗ и вирусные инфекции.

Некоторые регулярно едят чеснок или пьют чесночную настойку, невзирая на запах, и на старости лет выглядят вполне здоровыми и бодрыми.

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Неудивительно, что многие мамы пытаются, желая здоровья своим детям, чаще давать им чеснок — в качестве пищи или лекарства. Но делать это следует со значительными ограничениями, так как чеснок может нанести ребенку серьезный вред. Причем не только с точки зрения здоровья, но и психики.

Проблемы с ЖКТ

У маленьких детей чеснок может раздражать слизистую желудка, а организм малышей еще не научился вырабатывать соответствующие ферменты. Особенно это касается детишек, страдающих гастритами и прочими проблемами желудочно-кишечного тракта.

Аллергическая реакция

Чеснок — биологически активный продукт, и на него у ребенка вполне может оказаться аллергия. Проявляется это в виде высыпаний и кожного зуда, отеков тканей или дыхательных путей. К сожалению, когда вы обнаружите последствия, может быть уже слишком поздно — у ребенка может наступить анафилактический шок. Это может произойти даже при простом попадании на кожу чесночного сока.

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Ребенку может не нравиться вкус чеснока

Острую пищу способны оценить в основном взрослые. Если вы будете насильно запихивать в ребенка чеснок, пусть даже и в самых благих целях, то это может вызвать отторжение, в том числе и такую реакцию, как тошнота или рвота. Не говоря уж о стрессе, который заработает ребенок. В итоге чеснок навсегда начнет ассоциироваться для него с чем-то плохим и ужасным, и он не станет есть его даже, когда вырастет.

Ребенка могут подвергнуть остракизму

Некоторые матери заставляют детей есть чеснок перед выходом в детский сад или школу, особенно в сезон гриппа и ОРВИ, натирают чесноком их тело или дают с собой. В результате от ребенка исходит соответствующий «аромат», что может вызывать насмешки и издевательства со стороны сверстников и даже замечания педагогов. Не стоит подробно рассказывать, какую психологическую травму это может нанести вашему чаду.

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Как правильно давать детям чеснок?

Есть мнение, что до 5-6 лет чеснок не следует давать детям ни в каком виде. Но большинство педиатров все же склоняются к тому, что детям можно давать чеснок, хотя и с рядом оговорок.

Так, свежий чеснок маленьким детям вообще противопоказан. Термически обработанный чеснок можно давать только здоровым детям, не имеющим проблем с пищеварением, с 8-9 месяцев, в составе овощных пюре или супчиков, и не более 1 зубчика в день.

С 3-4 лет можно начинать давать свежий чеснок, но также по 1 зубчику в день. Многим детям нравится жевать корочку черного хлеба, натертую чесноком. В измельченном виде можно класть чеснок в супы, салаты, различные закуски.

Детям старше 10 лет, как и взрослым, разрешается употреблять в день от 3-4 до 5-6 долек чеснока. Большее количество может привести к изжоге и другим проблемам.