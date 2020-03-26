Всемирный флешмоб: фотоконкурс на самую длинную кошку

Прошел всемирный флешмоб, в котором владельцы фотографировали, как их коты делают растяжку, и это было уморительно

Пожалуй, коты — самые гибкие существа в мире. Из них бы вышли отличные учителя йоги. Иногда позы, которые они принимают, так смешны, что невозможно их не сфотографировать. Так рождаются тренды.

Все началось с фотографии, выложенной пользователем Twitter из Японии, где был запечатлен соседский кот Ямами. Он спал на спине, растянутый, но полностью расслабленный. На этом фото кот выглядел очень длинным. Другие люди тоже начали постить снимки своих котов в аналогичных позах, и они были удивительными! Появились картинки, где коты растягиваются стоя, свисая с дивана и чтобы влезть в узкую коробку.

17.03.2018