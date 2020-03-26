Ростелеком будет блокировать услуги связи малому среднему бизнесу случае неоплаты счета

«Ростелеком» сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.

Для того, чтобы клиенты – представители малого и среднего бизнеса – непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, «Ростелеком» не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет.

Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома»: Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации.

«Все наши службы работают в штатном режиме, все наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете «Ростелеком Бизнес», — добавил Валерий Ермаков.