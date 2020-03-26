Операция «чистые руки»: как депутаты АКЗС защищаются от коронавируса. Фоторепортаж

Сессия Алтайского краевого законодательного собрания 26 марта началась под девизом борьбы с коронавирусной инфекцией. Как в стенах регионального парламента прошла операция «чистые руки» — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

В АКЗС противостоят коронавирусу.

Анна Зайкова.

На входе в парламентский центр всех народных избранников, да и не только, просили обработать руки антисептическим средством. Обувь посетители АКЗС также могли почистить.

Впрочем, санобработка продолжилась и уже в самом зале заседаний. Депутаты ответственно протирали руки антисептиком и активно обсуждали важность данной процедуры в столь непростые времена, когда мир охватила пандемия коронавируса.

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