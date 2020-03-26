Мэр Нью-Йорка распорядился освободить 300 заключенных на фоне коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление градоначальник сделал во вторник на пресс-конференции.

Как сообщает издание Business Insider, мэр де Блазио сказал, что порядка 300 заключенных, которые старше 70 лет и имеют по крайней мере пять ранее существовавших состояний, повышающих риск заражения тяжелым заболеванием, будут немедленно освобождены.

По словам де Блазио, решение коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года. Кроме того, подчеркнул он, на освобождение могут рассчитывать порядка 100 человек, содержащихся в данный момент под стражей и ожидающих вынесения приговора.

Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве, – они будут отбывать тюремный срок полностью.

Де Блазио указал, что к настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксированы 14776 случаев заражения новым коронавирусом. Умер 131 человек, из которых 54% составляли люди старше 75 лет.