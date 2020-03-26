Болезнь не помогла Заворотнюк списать долги

Стало известно о долгах звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. Даже страшная болезнь не помогла ей «спрятаться» от проблем с законом. Ранее СМИ сообщили, из-за того что приставы не смогли найти тяжелобольною актрису, ей списали все долги, однако это оказалось вовсе не так.

На днях в прессе писали, что актрисе были «прощены»непогашенные долги. Однако уже сегодня в Сеть проникла новая информация, в которой говорится, что за Заворотнюк активно взялись налоговики, предъявив претензии о неуплате долгов актрисы ее семье. В результате такого давления им пришлось выставить на продажу роскошный особняк звезды в Подмосковье, деньгами от которого они и намерены «откупиться» за долги Заворотнюк.

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Блог Анны Заворотнюк набирает популярность. Девушка старается активнее общаться с фолловерами, побуждая их на обратную связь своими постами. Дочь «прекрасной няни» много философствует и старается ответить каждому, кто оставил комментарий на ее странице. Она это делает ради самоутверждения и ради заработка — у Анны уже есть личный менеджер.

Что интересно, блог Заворотнюк-младшей заполонили женщины в возрасте и заносчивые молодые люди, которым почему-то кажется, что у Анны на голове есть корона. Якобы эта девушка ничего не может — ни обед приготовить, ни полы помыть. Только читать стихи и философствовать.

Женщин в возрасте интересует состояние Анастасии Заворотнюк. Они стараются похвалить Анну и вытянуть из нее хоть чуть-чуть информации о любимой актрисе. Анна скупа на слова, но из ее коротких ответов можно узнать, что у Заворотнюк-старшей все хорошо. Она получает лечение и за нее молятся.

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Напомним, что новость о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что якобы врачи поставили артистке страшный диагноз — «глиобластома». По некоторым данным, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Писали даже о параличе правой стороны тела, но семья актрисы эту информацию опровергла.