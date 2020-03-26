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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/155/13022155/RIAN_6204541.HR-pic905-895x505-63542.jpg" alt="Путин предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15%" /> </p> </p> <p>

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ.

Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам.

Такая мера, по словам президента, позволит ряду компаний повысить зарплаты сотрудникам.

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