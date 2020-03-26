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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/155/13022155/RIAN_6204541.HR-pic905-895x505-63542.jpg" alt="Путин предложил ввести мораторий для защиты предприятий от банкротства" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил на ближайшие полгода ввести мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию.

Как отметил российский лидер, такие предприятия нужно защитить от разорения.

«В этой связи предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — сказал Путин.

Он уточнил, что данные меры коснутся компаний, «работающих в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией».

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