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Evgeniy Maloletka/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/60/12923060/AP_180657660155-pic905-895x505-96967.jpg" alt="Депутат Рады призвал просить помощи у России в борьбе с коронавирусом" /></p> <p>

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что в связи с ситуацией распространения коронавируса в стране Украине следует обратиться за помощью к России, передают «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь… Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — сказал Рабинович.

По последним данным, на Украине выявлено 145 случаев заболевания, из них один человек выздоровел, пять умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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