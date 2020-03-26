В Испании продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

МАДРИД, 26 мар – РИА Новости. Парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса на 15 дней — до 11 апреля включительно.

Власти Испании ввели режим повышенной готовности 14 марта, ограничив передвижение людей на 15 дней.

За проголосовал 321 депутат, 28 воздержались. Ни одного голоса против не было.

Подавляющее большинство из 350 членов конгресса депутатов в связи с карантином участвовали в нем в режиме онлайн, в зале заседания присутствовали только 43 народных избранника.

Как заявил премьер Педро Санчес, отстаивая перед депутатами необходимость продления режима повышенной готовности, основная задача правительства – «защитить граждан Испании».

«Изоляция необходима. Для правительства непросто просить об этом, как и для вас дать разрешение, но еще сложнее для граждан принять это… Это новая жертва для всех… Чтобы его (вирус) победить, нужно лишить его главного оружия – социальных контактов. Я прошу у вас время и что-то очень ценное сейчас: верность и единство», — заявил Санчес.

В ходе обсуждения, которое шло 11 часов, оппозиция подвергла правительство критике за то, что карантинные меры начали вводить слишком поздно. «По сравнению с кем? С Великобританией? С США, с Францией?», — парировал премьер, напомнив, что все эти страны оказались не готовы к такому быстрому развитию ситуации и не смогли предсказать масштабы кризиса.

По числу жертв и заражений Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 25 марта только официально зарегистрированы почти 48 тысяч случаев заболевания, из них скончались 3434 человека (больше, чем в Китае).