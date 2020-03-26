Ателье G-Power представило 820-сильный вариант BMW M8

Известное тюнинг-ателье G-Power подготовило сразу три пакета модернизации для и без того «заряженной» баварской модели BMW M8. В самой серьезной конфигурации производительность 4.4-литрового турбомотора возрастает на 200 лошадиных сил по сравнению с заводским исполнением. Напомним, что по умолчанию BMW M8 обладает мотором мощностью «всего» в 620 л.с.

Для тех, кому мало заявленной мощности, специалисты тюнинг-ателье предлагают сразу три пакета увеличения производительности. Базовый предполагает только «перепрошивку» программы управления двигателем и дает прирост до 720 «лошадок». Пакет среднего уровня предполагает в дополнение к прошивке иную выпускную систему, благодаря чему мощность возрастает до 770 л.с.

Самая «злая» версия предполагает замену крыльчатки турбин, другой катализатор и титановую выхлопную систему. Столь серьезный подход обеспечивает пиковую мощность в 820 лошадиных сил. Крутящий момент при этом возрастает до внушительных 1000 Нм.