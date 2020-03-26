Террористы взорвали мост на шоссе Алеппо — Латакия в Сирии

Мост через реку Оронт на трассе М4 в Идлибе взорвали неизвестные 25 марта. На трассе М4 Латакия — Алеппо, в окрестностях города Джиср Аш-Шугур, неизвестные подорвали мост. Это произошло в ночь с 24 на 25 марта.Новости Сирии на сегодня, 26.03.2020По этому участку трассы проходит маршрут совместного российско-турецкого патруля в Идлибе. Под взорванным мостом протекает река Оронт.Напомним, 23 марта состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Идлибе. Второй патруль, как и первый, прошел по сокращенной программе.Это связано с тем, что Турция не может обеспечить безопасность движения колонны на всем маршруте. Трассу периодически перекрывают вооруженные бандформирования.В Идлибе действует режим прекращения огня. Согласно московским договоренностям, Анкара обязана отвести боевиков на 6 км севернее трассы М4, однако не может или не хочет добиться их отхода.Обзор карты боевых действий в Сирии от 26 марта 2020 года

К севере от города Алеппо протурецкие боевики открыли огонь по курдским селениям. В результате обстрела ранен пожилой местный житель.Члены поддерживаемой Анкарой группировки «Файлак аль-Маджид» из-за отсутствия финансирования занялись мародерством. В свою очередь турецкие военные закрывают глаза на происходящее.24 марта джихадисты предприняли очередную атаку на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотника. Системам ПВО военного объекта удалось нейтрализовать вражескую цель на дальних подступах к периметру.Вчера боевики предприняли серию вылазок на границе провинций Хама и Латакия. В свою очередь артиллерия ВС САР накрыла позиции джихадистов в окрестностях города Кабани.Провокации фиксировались также и в Идлибе. Перестрелки происходили в районе населенных пунктов Аль-Бара, Аль-Фатейра, Кансафра, Кафр-Увейд, Аз-Зияра и Ас-Сирмания.Джихадисты пока так и не разблокировали трассу М-4. В свою очередь турецкие военные, по-прежнему, обещает навести порядок на этой территории. Впрочем, пока «воз и ныне там».Анкара продолжает усиливать военное присутствие в Идлибе, направив через КПП Кырыкхан очередной конвой с тяжелой бронетехникой. Стоит отметить, что она перебрасывается в район шоссе М-4.