26 марта в России отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Никифоров день отмечается 26 марта 2020 года (по старому стилю – 13 марта). В церковном календаре это дата празднования перенесения праха святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В 847 году в этот день останки святого перенесли в церковь Святой Софии в Константинополе. До этого его прах на протяжении 19 лет находился на острове Проконнисе в Мраморном море.Церковный праздник, какой сегодня, 26.03.2020Святитель Никифор, которому посвятили этот день, жил в VIII–IX веках. Облаченный в сан патриарха Константинопольского, Никифор стал противников императора Льва Армянина, известного противника икон, в то время как Никифор был, напротив – их защитником.Свои дни святитель закончил в ссылке, на берегу Босфора, в монастыре. Его обретенные мощи оказались нетленными.В этот день говорили, что солнце все припекает, побеждая снег, и воды, в которые он обращен, добираются и до медвежьих берлог, чьи хозяева этим весьма недовольны. Так что к этому дню причисляли пору выхода медведей из зимних нор. Лесного владыку почитали как человека, живущего, правда, в ином обличии, что нашло отражение в фольклоре и теме оборотней – людей, ставших медведями, и наоборот.Увидев в этот день, что гуси вернулись с зимовки, крестьяне радовались – будет урожайным год! А, если гуси по прилету еще и купались, плескались, то ждали скоро тепла. О нем же возвещал и жаворонок, но, если его опережал зяблик, то, скорее, будут еще холода.

Дождливое лето предвещали туманы на Никифора. На Никифора, когда еще есть на реке последний лед, хорошо ловились язь, окунь и плотва.Православный праздник 26 марта, какойПо церковному календарю, 26 марта поминают мученика Савина Египетского, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284–305).Савин — правитель египетского города Гермополь, во время преследования христиан, скрылся вместе со своими сторонниками в отдаленной деревне.Также сегодня поминают мученицу Христину Персидскую, пострадавшую за веру в IV веке.Будущая Святая жила в Персии. За исповедание Христовой веры Христину забили бичами до смерти.О местонахождении Савина язычникам донес нищий. Он продал своего покровителя, который постоянно кормил его и дарил деньги, за две золотые монеты.Савина вместе с шестью христианами схватили и после жестоких пыток утопили всех в Ниле. Произошло это примерно в 287 год.По церковному календарю праздник сегодня, 26.03.2020По церковному календарю, 26 марта поминают мученика Александра, пострадавшего при императоре Максимиане Галерии (305 — 311).Будущий Святой был пресвитером в городе Пидне недалеко от Солуни. Своей проповедью преподобный обратил многих язычников в христианство. Во время преследования христиан, Святого Александра подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.