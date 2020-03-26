В России появились первые жертвы коронавируса

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, — сообщает оперштаб по Москве. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Несмотря на начало роста смертности среди заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории Российской Федерации, этот показатель является одним из самых низких в мире, составляя порядка 0,46% от количества заразившихся. Самый высокий показатель смертности наблюдается на сегодняшний день в Италии – 10,08%.Сколько в России заразившихся коронавирусом на 26 марта 2020Институт Джона Хопкинса сообщает о 458 927 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в 170 странах мира. Более 20 тысяч человек скончались, свыше 113 тысяч полностью излечились. В России коронавирусом заразились 658 человек, из которых выздоровели 29.