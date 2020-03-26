Путин распорядился сделать следующую неделю нерабочей

Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю – с 30 марта по 3 апреля — в стране нерабочей. Длинные выходные вводятся для предотвращения угрозы быстрого распространения опасной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Глава государства особо подчеркнул, что заработная плата за этот период должна быть сохранена.Нерабочая неделя в России из-за коронавируса«Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», — поведал российский лидер.

Фактически россияне будут отдыхать девять дней – с 28 марта по 5 апреля, учитывая субботы и воскресенья. Исключение составят экстренные службы. Продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти всех уровней. Указ также не распространяется на сотрудников непрерывно действующих организаций. Органы власти и СМИ должны определить необходимую для функционирования численность работников.Также, по словам Путина, будет установлен минимальный размер выплат по больничным листам. Он составит не менее одного МРОТ (минимального размера оплаты в труда) в месяц, который в России сейчас составляет 12 130 рублей. До этого же уровня вырастет максимальное пособие по безработице.Также гражданам, у которых более чем на 30 процентов снизился месячный доход, получат право временно приостановить выплаты по своим ипотечным и потребительским кредитам.