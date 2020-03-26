Россияне хотят найти аналоги препарата «Фавипиравир»

Китайские медики считают, что фамипиравир — активный компонент средства «Авиган» компании Fujifilm Toyama Chemical — является действенным лекарством против острой респираторной вирусной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019. Об этом, со ссылкой на представителя Министерства науки и технологий Китая Чжан Сиьминя.«Средство проявило свою эффективность, без каких-либо явных побочных эффектов, помогая выздороветь пациентам с коронавирусом. Оно обладает высокой степенью безопасности и явно эффективно при лечении». Аналоги «Фамипиравир», где купитьПрепарат Авиган отсутствует в свободном доступе в России. По этой причине приобрести его в аптечной сети, как с рецептом, так и без, не получится. В настоящее время препарат получил разрешение на продажу от правительства Китая. В Японии проводят тестирование препарата. Заказать его в интернет-магазине нет возможности.Представители фирмы Zhejiang Hisun Pharmaceutical пока не называют аналогов. Кроме этого, о составе Авигана известно мало информации, кроме той, что его производная — пиразинкарбоксамид.Группа международных ученых из 27 научных институтов и организаций в сфере здравоохранения подготовила список лекарств, которые могут быть эффективными при лечении коронавиурса. Он был опубликован в базе биологических наук bioRxiv. Часть препаратов находится на стадии клинических испытаний, а часть была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения других заболеваний.

Приводим список этих одобренных препаратов, подобранных на основании литературы:Silmitasertib (применяется в лечении рака);Вальпроевая кислота (лечение заболеваний центральной нервной системы и рака);Галоперидол (лечение заболеваний центральной нервной системы);Энтакапон (применяется при болезни Паркинсона);Индометацин (применяется при воспалениях, обезболивающее);Метформин (применяется при диабете);Понатиниб (применяется при лечении рака);Мигаластат (применяется для лечения болезни Фабри, редкого генетического заболевания);Микофеноловая кислота (предотвращает отторжения после трансплантации органов и для лечения болезни Крона);Рибавирин (применяется лечения тяжелой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C);Мидостаурин (применяется при лечении рака);Руксолитиниб (применяется для лечения миелофиброза);Даунорубицин (применяется при лечении рака);S-верапамил – (применяется при лечении гипертонии);