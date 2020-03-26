Алтайский край успел вложить Белокуриху только треть заработанных курортном сборе средств

В 2019 году гости алтайского города-курорта Белокурихи заплатили 52,3 млн рублей курортного сбора, а в целом с начала эксперимента в мае 2018 года они перечислили 77,6 млн рублей. Из этой суммы пока удалось потратить только треть, рассказал начальник Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе правительственного часа в АКЗС.

Дешевых уточнило, что из общей суммы в 77,6 млн рублей более 25 млн рублей израсходованы на благоустройство инфраструктуры Белокурихи. Остальная сумма ждет своего часа, потому что эти деньги можно использовать только в муниципалитете, который их зарабатывает.

При этом, как заявил начальник управления, туристский поток в Белокуриху не сократился, вопреки звучащим заявлениям. «По среднемесячному числу плательщиков сбора мы видим увеличение», — объяснил Евгений Дешевых. Он добавил, что лишь 0,2 % туристов, приезжающих в Белокуриху, считаются неплательщиками сбора.

Напомним, что спорный, по мнению ряда экспертов, федеральный эксперимент с курортным сбором был введен в 2018 году. Изначально он составлял 30 рублей с человека в сутки, а с 1 января 2019 года он вырос до 50 рублей. Таким же он остался и в 2020 году, несмотря на то, что его хотели изменить и в большую, и в меньшую сторону. На данный момент сбор еще действует в Краснодарском и Ставропольском краях. При этом парламент Крыма приостановил его действие до 2021 года из-за возникших проблем.

Отметим, что указанные регионы действительно получают приличные суммы от уплаты туристического сбора – за время эксперимента они получили более 100 млн рублей. Правда, в Алтайском крае эксперимент действует только в Белокурихе, что сказывается на итоговых поступлениях в фонд, тогда как в других субъектах география более широкая. Федеральные власти всячески стараются поддерживать операторов курортного сбора. Так, в конце декабря было внесено изменение в соответствующий закон, которое отменяет банковскую комиссию при оплате.

Также стоит отметить, что власти Алтайского края ждали больших денежных поступлений от туристов. По итогам 2018 года в фонд поступило 20,6 млн рублей, что было меньше ожидаемой суммы почти на 14 млн рублей. Позже, после анализа туристического потока, этот показатель был скорректирован до 20 млн рублей. В связи с этим в 2019 году вопрос об изъянах эксперимента в Алтайском крае и его целесообразности в целом неоднократно поднимался на уровне Алтайского Заксобрания, но пока никаких изменений не запланировано.